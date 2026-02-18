Diputados presentaron proyecto para bajar hasta 50% el valor de las multas de tránsito por exceso de velocidad

Los diputados Sebastián Andújar del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto presentaron este miércoles un proyecto de ley para bajar el costo de las multas de tránsito por exceso de velocidad .

Andújar indicó que la legislación busca contemplar una realidad social en la que muchas personas que utilizan un vehículo para desplazarse a diario y trabajar no pueden hacer frente al pago de las multas, lo que les genera cierta preocupación.

El proyecto pretende "generar una discusión legislativa que fije los valores de las multas por exceso de velocidad como valores accesibles sin dejar de lado lo que tiene que ver con la fiscalización, la cantidad de radares que tiene que haber, con la educación vial y que cada vez en nuestro país puedan ir bajando la mayor cantidad la mayor cantidad posible los siniestros de tránsito", afirmó el legislador nacionalista.

Rodríguez explicó que la iniciativa prevé bajar la mayoría de las multas un 50%, excepto las aplicadas cuando se duplique la velocidad máxima permitida de circulación en rutas nacionales. En este último caso, la reducción sería del 30%. Se mantendría la severidad de las infracciones cuando haya consumo de alcohol y drogas en 15 unidades reajustables, el máximo valor que se aplica en la actualidad.

"Con este proyecto de ley lo que intentamos es racionalizar, graduar de manera distinta, y debe ser acompañado con la educación, la prevención y la concientización", sostuvo el colorado.

Perrone indicó que el tema será abordado en la próxima sesión del Congreso de Intendentes y que ya han conversado con autoridades de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y del Interior.

El legislador cabildante sostuvo que "hay un ambiente positivo para que el proyecto sea aprobado por todos los partidos". Perrone habló de una adecuación económica del precio de las multas al bolsillo de los trabajadores uruguayos. "Si las multas son impagables, nadie las va a pagar", remarcó.

Los diputados ya comunicaron de la iniciativa a los legisladores del Frente Amplio.