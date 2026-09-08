Blancos y colorados proponen limitar a 10 años la licencia sindical de funcionarios públicos

Los senadores blancos y colorados presentaron un aditivo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas para que se limite a 10 años la licencia sindical de los funcionarios públicos.

“Propusimos limitar la licencia sindical de los sindicalistas de oficinas públicas a 10 años. Creemos que es suficiente tiempo como para que ese ciudadano o ciudadana pueda desarrollar su vocación de estar frente a un gremio, y nos parece importante terminar con estos abusos donde un funcionario público termina siendo pago por todo el pueblo uruguayo para ejercer de sindicalista ad aeternum”, dijo en rueda de prensa el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

Y agregó: “Casos hay sobrados, la quintaesencia ya sabemos quién es, es el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, que estuvo como 25 años sin marcar tarjeta en la oficina”.

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El aditivo fue presentado y firmado por los senadores del Partido Nacional y Partido Colorado, que integran junto al Partido Independiente la Coalición Republicana.

“Nos parece bien que se limite a 10 años, esto no afecta ni el fuero sindical ni la licencia. Simplemente se le da un tratamiento de sentido común para que además haya rotación y no se generen esas cosas que todos sabemos que se generan cuando la gente no se renueva”, apuntó Da Silva.