BUSCAN REVERTIR PÉRDIDAS

Cardona propuso a Olivera alcanzar un acuerdo para que las intendencias le compren el pórtland a Ancap

La ministra de Industria habló de un trabajo en conjunto para empezar a revertir la ecuación que tuvo pérdidas por 24 millones de dólares en 2024.

planta-portland-paysandu-archivo

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, planteó al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que todas las intendencias le compren el cemento pórtland a Ancap.

Cardona apostó a que sea un trabajo en conjunto para "ayudar a que la ecuación la empezamos a poder revertir". La ministra instó a trabajar para empezar a revertir las pérdidas que fueron de 24 millones de dólares en 2024 para Ancap en el sector del pórtland.

La jerarca reiteró la propuesta de conformar una "mesa del pórtland" con representantes de los partidos políticos y de los trabajadores. "Nuestra idea es defender la realidad de la producción del pórtland y defender los puestos de empleo", afirmó.

Olivera se reunió con Cardona y además de la planta de pórtland en el departamento, el intendente de Paysandú le planteó su preocupación por la situación de la industria en el departamento.

OLIVERA PORTLAND

