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FEDERICO CASARETTO

Diputado nacionalista propuso investigadora por ASSE: "Hay muchas irregularidades, queremos investigar todo"

Federico Casaretto planteó que se indaguen contrataciones, gastos, compras directas y observaciones del Tribunal de Cuentas de 2015 a 2020 y se compare con el período pasado. También enfatizó en la actual administración.

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El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, solicitó este miércoles, con el respaldo de la oposición, la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde el 2015 a la actualidad.

A partir de esa solicitud, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, resolvió la conformación de una comisión preinvestigadora que estará conformada por el nacionalista Pablo Abdala, el colorado Felipe Schipani y el frenteamplista Luis Gallo.

La preinvestigadora tendrá plazo hasta las 15 horas del próximo lunes para decidir si corresponde la instalación de una investigadora. Este jueves, a partir de las 10 de la mañana recibirá a Casaretto en su calidad de miembro denunciante.

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El legislador nacionalista indicó que el actual directorio de ASSE judicializó el tema en base a una auditoría de la que solo se conocen trascendidos de prensa. "Creemos que el Parlamento no puede obviar su función, que es el verdadero controlador de lo que es la gestión del Estado. Por lo tanto, nosotros también queremos investigar", sostuvo.

Del período 2015-2020, se pretende investigar las contrataciones con mutualistas y de ambulancias, los gastos y las compras directas, y las observaciones del Tribunal de Cuentas; y compararlas con las de los años 2020-2025.

A eso, se suma la actual gestión de ASSE, la situación de su presidente Álvaro Danza hasta la destitución del director del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo. "Hay muchas irregularidades, entonces, queremos investigar absolutamente todo", remarcó.

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