La Unidad de Quemados y Rehabilitación del Hospital Pediátrico Pereira Rossell atiende un promedio de 150 niños por mes, de los cuales entre 20 y 30 necesitan cirugía. Las cifras son altas y preocupan, sobre todo este año donde los casos de quemaduras de invierno comenzaron antes de lo habitual.
Preocupa cantidad de niños quemados en Uruguay: entre 20 y 30 menores son operados por mes en ASSE
El 80% de los accidentes son intradomiciliarios, y a su vez dentro de eso, mayoritariamente en la cocina”, indicó la directora Beatriz Manaro.
“En mayo ya tenemos un número de niños que sobrepasa el mayo del año pasado, y queremos hacer hincapié en los cuidados que hay que tener. Entonces pedimos que los padres tengan cuidado en cuanto a lo que es el fuego, el agua caliente -a través de lo que es la caldera, la jarra eléctrica, el mate, el agua para las bolsas- El 80% de los accidentes son intradomiciliarios, y a su vez dentro de eso, mayoritariamente en la cocina”, indicó la directora de la unidad, Beatriz Manaro.
Señaló que cuando se está en la cocina, se les debe explicar a los niños qué es lo que los puede quemar.
Más de 40.000 niños trabajan en Uruguay y casi la mitad son niñas que lo hacen en su casa
“La mayoría de las quemaduras son en menores de cinco años”, añadió y en ese sentido explicó que si les cae una taza con agua caliente o un té desde arriba de una mesa, puede generar un área de quemadura muy grande.
La doctora señaló que el trauma que genera una quemadura en un niño puede durar décadas y condicionarlo de por vida.
“La internación de una superficie grande son de repente dos meses, hay muchas curaciones, y psicológica es algo que va de manera interna, que se va a superar o no”, dijo.
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