Diputado del FA dijo que "quedó claro que no hay una militarización de la seguridad"; nacionalista afirmó que Negro "actuó con irresponsabilidad"

El diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez, dijo que lo más destacable de la comparecencia de la ministra fue el aclarar el punto que quedó en discusión en la etapa previa que fue el de la participación de efectivos militares en el combate a la delincuencia.

"Quedó meridianamente claro por parte del ministerio de que no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito. Lo que hay es un convenio que permite al Ministerio del Interior hacer uso de vehículos que hoy tiene el Ministerio de Defensa, vehículos blindados que permiten protección del personal policial que va a estar desarrollando esas acciones", señaló.

Rodríguez comentó que este tipo de vehículos, en otras partes del mundo, cumplen funciones policiales.

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Por su parte, diputados de la oposición agradecieron la información compartida por la ministra Lazo sobre la colaboración con la Policía para el patrullaje en barrios y cuestionaron al ministro del Interior por cómo comunicó el tema inicialmente.

El diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianolli, dijo que la ministra Lazo fue muy seria con respecto al tema desde el primer momento, pero quien actuó con irresponsabilidad fue el ministro Negro.

"Muy mal comunicado por el gobierno (...) la montaña parió un ratón, esto no va a cambiar la política de seguridad, no va a cambiar en nada; se está utilizando porque la Guardia Republicana se quedó sin blindados", comentó.

El legislador explicó que se necesita una norma legal que habilite para que militares cumplan funciones en los blindados.