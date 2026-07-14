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PRESIDENCIA

Yamandú Orsi firmó la unificación de las secretarías de Derechos Humanos y Pasado Reciente

El gobierno sostiene que la medida busca mejorar la coordinación y evitar la superposición de funciones.

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El Poder Ejecutivo oficializó la unificación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pasado Reciente en un único organismo que funcionará bajo la órbita de Presidencia de la República.

Según el decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi, la reorganización tiene como objetivo eliminar la dispersión y la superposición de competencias, concentrando en una sola estructura las políticas públicas vinculadas a la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como las acciones relacionadas con el pasado reciente.

El nuevo esquema prevé una coordinación institucional única para las tareas de investigación, memoria, búsqueda de la verdad, reparación a las víctimas y cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos.

gobierno unifica secretarias de derechos humanos y pasado reciente, bajo titularidad de iliana da silva
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Gobierno unifica secretarías de Derechos Humanos y Pasado Reciente, bajo titularidad de Iliana Da Silva

La decisión se da luego de la remoción de Collette Spinetti como titular de la secretaría de DD.HH. Y de la decisión de que Alejandra Casablanca, titular de la secretaría para el Pasado Reciente pase a ocupar otras funciones. Sobre esta última también se definió que se archive la investigación interna en su contra por malos tratos a cuatro funcionarios.

Asimismo, Presidencia asignó la titularidad de la secretaría a Iliana da Silva, que actualmente se desempeñaba como subdirectora de Comunicación.

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