Diputado Abdala convocará al Parlamento al ministro de Economía: cuestiona que no se puso en vigencia ley de frontera

El diputado nacionalista, Pablo Abdala, convocará al Parlamento al ministro de Economía, Gabriel Oddone para exponer la dificultades de competitividad que afrontan los comerciantes de la frontera.

La brecha de precios con Brasil se acentúa: la canasta de productos cuesta en Artigas un 74 % más cara que en Quaraí, según el último relevamiento del Observatorio Económico de la Universidad Católica.

"Con Argentina está pasando otro tanto, más allá de que se haya aliviado en algo la situación en los últimos meses. El gobierno nos pidió una rápida sanción de la ley de frontera, que se aprobó con determinados beneficios, rebajas de IVA, rebajas de aportes patronales, un régimen especial de importación, para los departamentos de frontera, pero no la ha puesto en vigencia y han pasado casi tres meses", aseguró.

Otro tema por lo cual lo convocan es que no se ha puesto en funcionamiento la constitución del comité de expertos para la Caja de Profesionales, sostuvo Abdala.

