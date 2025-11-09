RECIBÍ EL NEWSLETTER
FUNCIONARIOS EN CONFLICTO

Avanza la negociación en el conflicto laboral de la Corte Electoral, en la previa de las elecciones universitarias

"Hemos avanzado bastante, el ámbito donde estamos trabajando ahora que es con el Ministerio de Trabajo, con Economía, con OPP. Junto con COFE, estamos avanzando", dijeron desde el sindicato.

fernando-lozano-sindicato-corte-electoral

El sindicato de trabajadores de la Corte Electoral informó a Subrayado que existen avances respecto a las negociaciones con el gobierno. Los funcionarios reclaman por mayor presupuesto y mejores condiciones laborales, entre lo que piden un día libre más luego de las elecciones universitarias.

"Hemos avanzado bastante, el ámbito donde estamos trabajando ahora que es con el Ministerio de Trabajo, con Economía, con OPP. Junto con COFE, estamos avanzando. Todavía no hemos llegado a manejar humo blanco, pero hemos avanzado bastante", señaló Fernando Lozano, del sindicato.

En primera instancia, los funcionarios electorales se declararon en conflicto por la falta de acuerdo con el gobierno y amenazaron con no realizar las elecciones universitarias. Sin embargo, fuentes vinculadas al sector indicaron que se podría evitar tomar esta medida y realizar con normalidad las elecciones del próximo 12 de noviembre.

funcionarios de corte electoral estan en conflicto y si no hay avances podrian no presentarse en elecciones universitarias
Seguí leyendo

Funcionarios de Corte Electoral están en conflicto y si no hay avances podrían no presentarse en elecciones universitarias
Temas de la nota

Lo más visto

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
CONCENTRACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de profesores convoca a un paro de 24 horas el lunes en Montevideo, que se suma al de maestros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Ocho personas detenidas por estafar a una financiera; sacaban préstamos con recibos de sueldo falsos
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
PREPARA DENUNCIA EN REINO UNIDO

Jorge Díaz afirmó que la liquidación de Eurocommerce, garantía de Cardama, "era algo que esperábamos"

Te puede interesar

Festejo de Nacional en el cierre del Torneo Clausura. Foto: Foco UY
TORNEO CLAUSURA

Nacional ganó la tabla Anual tras empatar con Defensor en el Franzini y clasificó a la final del campeonato uruguayo
Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol le ganó 2 a 0 a Montevideo City Torque y deberá enfrentarse a Liverpool en semifinal del campeonato uruguayo
Foto: FOCO UY
EN PARQUE RODÓ

Un policía resultó herido y hay un detenido tras incidentes con hinchas de Nacional en la previa contra Defensor

Dejá tu comentario