Avanza la negociación en el conflicto laboral de la Corte Electoral, en la previa de las elecciones universitarias

El sindicato de trabajadores de la Corte Electoral informó a Subrayado que existen avances respecto a las negociaciones con el gobierno. Los funcionarios reclaman por mayor presupuesto y mejores condiciones laborales, entre lo que piden un día libre más luego de las elecciones universitarias.

"Hemos avanzado bastante, el ámbito donde estamos trabajando ahora que es con el Ministerio de Trabajo, con Economía, con OPP. Junto con COFE, estamos avanzando. Todavía no hemos llegado a manejar humo blanco, pero hemos avanzado bastante", señaló Fernando Lozano, del sindicato.

En primera instancia, los funcionarios electorales se declararon en conflicto por la falta de acuerdo con el gobierno y amenazaron con no realizar las elecciones universitarias. Sin embargo, fuentes vinculadas al sector indicaron que se podría evitar tomar esta medida y realizar con normalidad las elecciones del próximo 12 de noviembre.

Temas de la nota Corte Electoral