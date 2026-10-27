Medios de comunicación de Bolivia difundieron en las últimas horas un video en el que se lo ve a Sebastián Marset en los momentos previos a su traslado a Estados Unidos, luego de ser detenido en su casa.
Difunden nuevos videos de Marset después de ser detenido y antes de su traslado a Estados Unidos
En el registro, se lo ve al narco uruguayo sentado en la parte trasera del vehículo, sin remera y con las manos esposadas en la espalda. Otro de los videos muestra cómo los agentes de la DEA le leen sus derechos.
En el registro, se lo ve a Marset sentado en la parte trasera del vehículo, sin remera y con las manos esposadas en la espalda.
Otro de los videos muestra cómo los agentes de la DEA le leen sus derechos tras la detención.
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Marset continúa recluido en el estado de Virginia, en Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos y el juicio está previsto para el próximo 11 de enero.
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