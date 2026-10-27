Difunden nuevos videos de Marset después de ser detenido y antes de su traslado a Estados Unidos

Medios de comunicación de Bolivia difundieron en las últimas horas un video en el que se lo ve a Sebastián Marset en los momentos previos a su traslado a Estados Unidos, luego de ser detenido en su casa.

En el registro, se lo ve a Marset sentado en la parte trasera del vehículo, sin remera y con las manos esposadas en la espalda.

Otro de los videos muestra cómo los agentes de la DEA le leen sus derechos tras la detención.

Marset continúa recluido en el estado de Virginia, en Estados Unidos, donde se declaró no culpable de los cargos y el juicio está previsto para el próximo 11 de enero.

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