Investigaron el plan de vuelo de un avión en el noreste argentino ante la sospecha de que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil

Las autoridades argentinas investigaron el plan de vuelo de una aeronave privada en el aeropuerto internacional de Iguazú, en Misiones (triple frontera), ante versiones difundidas por Infobae sobre una posible salida de Brasil del senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este martes, el portal argentino informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para trasladar al senador desde Argentina hacia Estados Unidos.

Sin embargo, una fuente del Ministerio de Seguridad argentino desmintió esa versión a la agencia AFP. "Es todo falso, nunca ingresó", afirmó.

La Dirección Nacional de Migraciones también aclaró, mediante un comunicado, que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina.

Según el organismo, ante la repercusión mediática por la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Iguazú, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. "La documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", añadió.

El propio senador informó el lunes, en un video, que la Justicia le había prohibido salir de Brasil. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", sostuvo.

La AFP consultó a la Policía Federal brasileña y al coordinador de campaña de Bolsonaro sobre posibles movimientos del dirigente para abandonar Brasil, pero no obtuvo respuestas inmediatas. La empresa Baires Fly tampoco respondió.

Por su parte, el vocero del presidente argentino Javier Milei, Adrián Ravier, afirmó este martes que "no hay ningún pedido de asilo" de Bolsonaro.

Con información de AFP.