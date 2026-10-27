RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigación en triple frontera

Investigaron el plan de vuelo de un avión en el noreste argentino ante la sospecha de que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil

Las autoridades controlaron una aeronave privada y a su tripulación en el aeropuerto de Iguazú, en Misiones. Migraciones aseguró que no hubo ningún ingreso del senador a Argentina.

Foto: AFP. Camionetas que trasladan a Flávio Bolsonaro en Brasil.

Foto: AFP. Camionetas que trasladan a Flávio Bolsonaro en Brasil.

Las autoridades argentinas investigaron el plan de vuelo de una aeronave privada en el aeropuerto internacional de Iguazú, en Misiones (triple frontera), ante versiones difundidas por Infobae sobre una posible salida de Brasil del senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en el balotaje por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este martes, el portal argentino informó que la empresa aérea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para trasladar al senador desde Argentina hacia Estados Unidos.

Sin embargo, una fuente del Ministerio de Seguridad argentino desmintió esa versión a la agencia AFP. "Es todo falso, nunca ingresó", afirmó.

Foto: AFP.
Seguí leyendo

Tribunal supremo de Brasil ordena investigar posible financiación extranjera a campaña de Bolsonaro

La Dirección Nacional de Migraciones también aclaró, mediante un comunicado, que no registra ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a Argentina.

Según el organismo, ante la repercusión mediática por la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Iguazú, las autoridades iniciaron controles sobre la aeronave y su tripulación. "La documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", añadió.

El propio senador informó el lunes, en un video, que la Justicia le había prohibido salir de Brasil. "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración", sostuvo.

La AFP consultó a la Policía Federal brasileña y al coordinador de campaña de Bolsonaro sobre posibles movimientos del dirigente para abandonar Brasil, pero no obtuvo respuestas inmediatas. La empresa Baires Fly tampoco respondió.

Por su parte, el vocero del presidente argentino Javier Milei, Adrián Ravier, afirmó este martes que "no hay ningún pedido de asilo" de Bolsonaro.

Con información de AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

Lo incautado en la casa de Ciudad de la Costa a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa. 
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa
VILLA MUÑOZ

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
LAVALLEJA

Administrativa de empresa de supergás fue condenada por falsificar documentos y apropiarse de más de $1,5 millones
Homicidio en Montevideo

Un joven roció con combustible a su madre y la prendió fuego en Verdisol: la mujer murió
Tragedia en Montevideo

Un niño de 2 años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo

Te puede interesar

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
PVP DE REFERENCIA

Ursea publicó precios de referencia de combustibles con ajustes al alza de más de 3% en nafta y 31% en gasoil
Presidente Orsi en rueda de prensa este martes, en la presentación de obras del shopping de Sayago.  video
RESPALDO "100 POR CIENTO" A NEGRO

Orsi descartó cambios en seguridad: "Seguimos con el plan y corrigiendo, hay que dejar trabajar a la gente, que trabaja bien"
Lo incautado en la casa de Ciudad de la Costa a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa. 
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa

Dejá tu comentario