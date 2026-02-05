Diez hombres acusados de violar y drogar a un niño de 5 años en Francia

La justicia francesa imputó a 10 hombres de entre 29 y 50 años en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de 5 años, al que le habían suministrado drogas previamente, informó este martes la fiscalía.

La investigación comenzó el 15 de febrero de 2025 después que se denunciara una fiesta "chemsex" —consumo de drogas con fines sexuales— la noche anterior en Lille, en el norte de Francia , según la fiscalía local.

El padre del niño lo "puso en contacto con hombres adultos" y sufrió esa noche "violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas", indicó el ministerio público en un comunicado.

Seguí leyendo Accidente grave en la Interbalnearia deja cinco personas heridas, entre ellas una niña de 12 años

La investigación abarcó hechos cometidos entre noviembre de 2024 y esa noche, que incluyen "violación y agresión sexual con administración de una sustancia a la víctima, sin su conocimiento, para mermar su juicio o el control de sus actos".

Diez hombres fueron imputados, en una fecha no especificada.

El diario local Dernières Nouvelles d’Alsace informó que al menos uno no estaba acusado de participar, sino de haber recibido un video y no haberlo denunciado a las autoridades.

Uno de los principales sospechosos se suicidó mientras estaba en prisión preventiva en junio de 2025, señaló la fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre su identidad.

El padre del niño, por su parte, fue imputado por "agresión sexual incestuosa" y "complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo", según esta fuente.

El niño está al cuidado de su madre, de quien el padre se había separado antes de la presunta agresión, agregó.