Diego Maradona contó cuándo y por qué dejó de tomar cocaína

Fue en el programa “Líbero”, de TyC Sports, el canal argentino de deportes.

En una entrevista de una hora, el ex campeón del mundo con Argentina en 1986 habló de todo sin filtros.

Al hablar de su adicción por la cocaína, Maradona envió un mensaje a los jóvenes. “A los chicos les digo, no a la droga. No son ustedes (cuando se drogan), no tienen participación en la sociedad, no tienen participación con la familia. Eso lo aprendí de mis viejos, porque yo no soy mal educado, soy mal aprendido. Yo, cuando tomaba falopa, no tenía nada”, dijo el 10.

Consultado acerca del momento en el que dejó la droga, Maradona se abrió y contó algo muy íntimo que tiene que ver con sus dos primeras hijas: Dalma y Gianina.

“En el coma. Me acuerdo que estaba como en brea, viste, en brea negra, y me tiraban ganchos y yo tiraba la mano y no podía salir”, contó.

“Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de la droga. A mi me sacó Dalma, contándome que Gianina, cada vez que salía del colegio iba a verme y me decía: Papá, yo quiero vivir lo que viviste con Dalma. Por eso quiero que te despiertes papá. Y me desperté. Y Dalma me lo volvió a contar, y ahí fue cuando dije: nunca más, nunca más, dijo Diego.