Federico Valverde fuera de las canchas varias semanas por lesión: esguince de tobillo grado 3

El Real Madrid confirmó este martes la lesión de Federico Valverde, y es una que lo deja fuera de las canchas varias semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, dice el comunicado oficial del club .

El Madrid no indica cuánto tiempo demandará la recuperación del uruguayo, capitán del equipo, pero el grado 3 de una esguince es el más severo y requiere de varias semanas de reposo y fisioterapia para una recuperación total.

Este tipo de lesión implica una rotura de ligamento, por lo que se estima que al menos estará fuera de las canchas tres semanas. El diario Marca de España informa este martes que serán mínimo dos semanas sin estar a la orden del entrenador José Mourinho.

De esta forma Valverde se pierde los amistosos de la Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán en Japón (este jueves 24 de setiembre), Corea del Sur (el lunes 28) e India (el 6 de octubre).

También se pierde uno o más partidos del Madrid tras el regreso a la actividad, después del parate por los partidos de la fecha FIFA.