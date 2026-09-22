RECIBÍ EL NEWSLETTER
VARIAS SEMANAS SIN JUGAR

Federico Valverde fuera de las canchas varias semanas por lesión: esguince de tobillo grado 3

El Real Madrid confirmó la lesión de Federico Valverde: esguince de tobillo grado 3, que requiere de varias semanas para su recuperación total.

Foto: Antonio Villalba y María Jiménez, vía Real Madrid. Lesión de Lee Kang-in a Fede Valverde.

Foto: Antonio Villalba y María Jiménez, vía Real Madrid. Lesión de Lee Kang-in a Fede Valverde.

El Real Madrid confirmó este martes la lesión de Federico Valverde, y es una que lo deja fuera de las canchas varias semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, dice el comunicado oficial del club.

El Madrid no indica cuánto tiempo demandará la recuperación del uruguayo, capitán del equipo, pero el grado 3 de una esguince es el más severo y requiere de varias semanas de reposo y fisioterapia para una recuperación total.

Foto: Antonio Villalba y María Jiménez, vía Real Madrid. Lesión de Lee Kang-in a Fede Valverde.
Seguí leyendo

Federico Valverde sufrió un "traumatismo severo" en un tobillo, informó el Real Madrid

Este tipo de lesión implica una rotura de ligamento, por lo que se estima que al menos estará fuera de las canchas tres semanas. El diario Marca de España informa este martes que serán mínimo dos semanas sin estar a la orden del entrenador José Mourinho.

De esta forma Valverde se pierde los amistosos de la Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán en Japón (este jueves 24 de setiembre), Corea del Sur (el lunes 28) e India (el 6 de octubre).

También se pierde uno o más partidos del Madrid tras el regreso a la actividad, después del parate por los partidos de la fecha FIFA.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANAL 10

Gran Hermano Uruguay empezó y estos son los 21 jugadores que están en la casa
TEMPORAL EN EL NORTE DEL PAÍS

Árboles caídos, granizo, mucha lluvia y viento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes
parque batlle

Un delincuente ingresó a una vivienda mientras los dueños dormían: "Anduvo por toda la casa, entró a mi dormitorio"
OPERACIÓN DONCELLA

Uruguayo detenido en un velero con 2.100 kilos de cocaína, en operativo a 400 millas de la costa de España
canelones

Hombre que mató a golpes al gato de su vecina en Santa Lucía fue condenado a 14 meses de libertad a prueba

Te puede interesar

Foto: Ministerio del Interior. Droga y dinero incautados en operación Trazador.
investigan lavado de activos

Droga en Brazo Oriental: asesor de edil blanco es investigado por movimientos de dinero en un local de pagos
El Frente Amplio expresa alarma por asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
DECLARACIÓN DEL FA

El Frente Amplio expresa "alarma" por asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos
Foto: Subrayado.
Investigación

Un niño murió de un disparo de rifle de aire comprimido en Rivera: investigan qué pasó

Dejá tu comentario