Diego Aguirre en Punto Penal: el cariño de la gente, las ofertas del exterior, Leo Fernández y la posibilidad de ser presidente de Peñarol

Aguirre develó una de las razones principales por las que decidió quedarse en Peñarol: "La razón más importante es el cariño que me demostró la gente, cómo me hicieron sentir, cómo me emocionaron y siento esa necesidad de quedarme".

Consultado por Roberto Moar sobre las posibilidades de la MLS y de Atlético Mineiro, ya que el club norteamericano preguntó por él y el equipo brasileño estaba muy interesado en contratarlo, Aguirre aseguró que en ningún momento dudó de querer seguir en Peñarol. "Como que no quería escuchar (...) ni siquiera me movía, no quería ni que me tentaran con nada, obviamente que por ahí pensaba y me encantaba la posibilidad, pero era más fuerte el quedarme, no lo dudé, no me generó ningún tipo de dudas".

En lo que refiere al contrato, expresó que dos años le parecieron bien ya que hay muchas cosas por hacer en distintas áreas del club.

En lo que respecta al viaje a México del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en el que acompañará a Leonardo Fernández al Toluca, Aguirre dijo que tiene que empezar a trabajar teniendo en cuenta que el jugador no va a estar.

"Cuando tenés un jugador fabuloso que te soluciona cantidad de cosas, como lo hizo él, lo que te gustaría es que se quede, pero también hay que ser coherente y entender la situación", comentó. Y agregó: "Prefiero imaginarme que no va a estar, a que va a estar, yo tengo que trabajar pensando en que no va a estar porque las probabilidades son altas de que no esté".

El técnico destacó, como ya lo hecho en distintas oportunidades, las cualidades de Leo. "Fue el punto alto, pero no hubiera hecho nada sino hubiera tenido al equipo que fueron la base de todo esto".

En referencia al aquero Washington Aguerre, el técnico dijo que tuvo un gran año y que prefiere quedarse con lo realizado y darle la confianza y no priorizar el error que tuvo en el partido ante River Plate. "Sentí que no era momento de desestabilizar y me apoyé en todas las cosas buenas que había hecho Washi para darle esa confianza y respondió muy bien".

Noticia en desarrollo.