Díaz sobre el caso de Ciudad del Plata: "Si hubo errores, fueron de todas las partes"

Díaz respondió a las críticas respecto a que en el hecho no hubo un delito. “Si efectivamente la plataforma fáctica que tenía la Fiscalía no constituía un delito, la defensa no lo debería haber aceptado, y si esa plataforma fáctica no constituía un delito, el juez no debió haber condenado y debió haber absuelto”, afirmó el fiscal.

“O sea que si hubo errores, hubo errores de todas las partes”, enfatizó Díaz.

El fiscal general de la Nación agregó que es un error conceptual pensar que la condena a la madre fue equivocada por el proceso abreviado del juicio.

Ante los cuestionamientos de que la Justicia uruguaya adolece de una perspectiva de género”, Díaz afirmó: “venimos trabajando en eso desde hace muchísimo tiempo. Creo que se ha avanzado muchísimo, que falta mucho por avanzar, que no hay soluciones mágicas”.

“La Justicia forma parte del país. Las concepciones culturales que existen en el país son las concepciones culturales que tienen los operadores del sistema. Tratamos de trabajar y avanzar en esa línea, y vamos a seguir trabajando”, concluyó.