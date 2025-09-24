RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Días frescos pero estables, sin lluvias, con buena presencia de Sol; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días que van de fríos a frescos en el sur y cálidos en el norte; sin lluvias. Tiempo estable. Mirá el detalle día a día.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

Nubel Cisneros prevé días que van de fríos a frescos en el sur y cálidos en el norte; sin lluvias. Tiempo estable.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente freso a templado en el sur y este y templado a ligeramente cálido en el resto del país con buena presencia de Sol.

El jueves nuevamente se espera un inicio de jornada fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado.

de frio a templado y calido, asi sigue la semana de vacaciones, segun el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros

El viernes tendremos un inicio de jornada fría a fresca con cielo nublado observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad, manteniéndose fresco con abundante nubosidad en la noche.

Miércoles 24

Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º

Jueves 25

Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Viernes 26

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París
en aires puros

Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
tránsito: más fiscalización

Controles en carril Solo bus, en estacionamientos y corrimiento de carriles: las medidas de la IMM para agilizar el tránsito
SALTO

Un hombre se subió a una antena y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital
CANELONES

Un joven de 20 años con traumatismo de cráneo severo tras ser embestido por un auto en la Interbalnearia

Te puede interesar

Yamandú Orsi participa de un encuentro en defensa de la democracia junto a Lula, Pedro Sánchez y Boric
EN LA ONU

Yamandú Orsi participa de un encuentro en defensa de la democracia junto a Lula, Pedro Sánchez y Boric
Controles por estacionamiento en doble fila frente a colegios (foto) y por estacionar arriba de las veredas.
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios
Paro y movilización del Sunca frente al Palacio Legislativo. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10. video
13 FALLECIDOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Hay paro nacional del Sunca durante todo el día, con movilización frente al Palacio Legislativo

Dejá tu comentario