Nubel Cisneros prevé días que van de fríos a frescos en el sur y cálidos en el norte; sin lluvias. Tiempo estable.
Días frescos pero estables, sin lluvias, con buena presencia de Sol; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé días que van de fríos a frescos en el sur y cálidos en el norte; sin lluvias. Tiempo estable. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente freso a templado en el sur y este y templado a ligeramente cálido en el resto del país con buena presencia de Sol.
El jueves nuevamente se espera un inicio de jornada fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado.
De frío a templado y cálido, así sigue la semana de vacaciones, según el informe de Nubel Cisneros
El viernes tendremos un inicio de jornada fría a fresca con cielo nublado observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad, manteniéndose fresco con abundante nubosidad en la noche.
Miércoles 24
Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º
Jueves 25
Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Viernes 26
Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
Dejá tu comentario