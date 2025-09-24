Días frescos pero estables, sin lluvias, con buena presencia de Sol; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días que van de fríos a frescos en el sur y cálidos en el norte; sin lluvias. Tiempo estable.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta con tiempo frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas, principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente freso a templado en el sur y este y templado a ligeramente cálido en el resto del país con buena presencia de Sol.

El jueves nuevamente se espera un inicio de jornada fría y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con cielo escasamente nublado.

El viernes tendremos un inicio de jornada fría a fresca con cielo nublado observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con progresivo aumento de nubosidad y humedad, manteniéndose fresco con abundante nubosidad en la noche. Miércoles 24 Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 8º Jueves 25 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Viernes 26 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 21º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

