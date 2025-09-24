RECIBÍ EL NEWSLETTER
Balearon a un hombre y lo dejaron grave; llamado al 911 alertó que lo intentaron rapiñar en su casa

La Policía investiga las circunstancias en las que el hombre fue baleado en su casa del barrio Capra; los autores se encuentran prófugos.

Foto: Subrayado. Emergencia del hospital Pasteur.

Un hombre de 48 años recibió un disparo en el abdomen y permanece internado grave en el hospital Pasteur, en Montevideo. A las ocho de la noche de este martes una persona llamó al 911 para informar sobre una rapiña en la casa de la víctima, y del hombre herido.

El crimen ocurrió en Lorenzo Pino y Camino La Cruz del Sur, en el barrio Capra, ubicado al norte de Piedras Blancas.

El herido fue trasladado por un familiar a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde recibió las primeras asistencias. Más tarde los médicos lo derivaron al hospital Pasteur donde está internado. Tiene una herida en el abdomen, con entrada y salida.

El lugar donde fue hallado el cuerpo del hombre, en Santa Catalina. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Mataron de un disparo en la espalda a un hombre; a su lado quedaron una moto y dos balas

En la escena trabajó Policía Científica sobre un proyectil que quedó tirado, y sobre otros indicios.

De acuerdo con el denunciante, delincuentes quisieron ingresar a la vivienda para rapiñar y terminaron hiriendo a la víctima; sin embargo, aún esa versión no ha sido confirmada de forma oficial y está bajo investigación.

La madre de la víctima dijo que estaba en su cuarto, escuchó un estruendo y al acercarse al lugar vio a su hijo herido.

En la tarde de este martes un hombre también fue baleado en el Cerro y está grave. Según el parte policial, la víctima de 34 años, con antecedentes penales, llegó al hospital del Cerro en un patrullero tras recibir un disparo en el abdomen. Su pareja dijo que caminaban por Camino Cibils y Paso de la Boyada cuando una camioneta blanca se detuvo, un hombre bajó y comenzó a golpear a la víctima. Minutos después regresó al lugar y le disparó con un revólver.

