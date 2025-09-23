Un joven de 20 años con traumatismo de cráneo severo tras ser embestido por un auto en la Interbalnearia

El auto y el lugar del accidente donde fue embestido el joven de 20 años. Foto: Policía Caminera.

Un joven de 20 años fue embestido este martes al mediodía en el kilómetro 28 de la ruta Interbalnearia cuando cruzaba de norte a sur.

Según el informe de la Policía Caminera, un auto que circulaba hacia Montevideo (ver foto) lo atropelló y le causó “traumatismo de cráneo severo”.

Fue trasladado al hospital de Clínicas, agrega Caminera, quien ahora asiste a las autoridades para determinar eventuales responsabilidades.

El auto era conducido por un joven de 23 años que resultó ileso. El examen de alcohol en sangre realizado a este conductor dio cero.

