Un joven de 20 años con traumatismo de cráneo severo tras ser embestido por un auto en la Interbalnearia

Un joven de 20 años fue embestido este martes al mediodía en el kilómetro 28 de la ruta Interbalnearia cuando cruzaba de norte a sur.
El joven cruzaba la ruta Interbalnearia en el kilómetro 28 cuando fue embestido por un auto que se dirigía hacia Montevideo.
Según el informe de la Policía Caminera, un auto que circulaba hacia Montevideo (ver foto) lo atropelló y le causó “traumatismo de cráneo severo”.
Fue trasladado al hospital de Clínicas, agrega Caminera, quien ahora asiste a las autoridades para determinar eventuales responsabilidades.
