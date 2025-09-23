Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París

Una niña de cinco años fue atropellada por una moto en Nuevo París. De acuerdo a testigos, el joven que conducía la moto corría picadas con otros y tras el hecho se dieron a la fuga.

La niña, que estaba en un cumpleaños, sobre la banquina, está grave y fue trasladada al Hospital del Cerro por sus padres.

Uno de los jóvenes que la atropelló terminó en una cuneta, se levantó y fugó, pero luego también fue trasladado por su familia al Hospital del Cerro.

#AHORA | Trabaja en la escena personal de Policía Científica. El siniestro ocurrió en Carlos de la Vega y Catamarca. Informa @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/zxTZVRjQKM — Subrayado (@Subrayado) September 23, 2025