RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO

Temperaturas superiores a los 35ºC este domingo y para el arranque de clases

El meteorólogo Nubel Cinseros pronosticó que habrá jornadas con temperaturas en ascenso y buena presencia de sol.

focouy-verano-calor-muelle-pesca-pescadores-montevideo-ciudad-playa-rio

Este domingo comenzó con una jornada templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros. Las temperaturas superarán los 35ºC en algunas zonas.

La tarde continuará calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresca la noche.

El lunes a la mañana estará templada a cálida con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

Foto: FocoUy.
Seguí leyendo

Sábado de verano en todo el país: temperaturas máximas ascienden y superan los 30 °C

La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de sol.

El martes estará templado a cálido con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

En la tarde seguirá el tiempo caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Temperatura para el domingo 1:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 17ºC.

La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 17ºC.

La máxima para el este es de 33ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 37ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 20ºC.

Temperatura para el lunes 2:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el este es de 33ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 37ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 18ºC.

Temperatura para el martes 3:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 16ºC.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE

Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO

Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO

Policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Te puede interesar

Peñarol le ganó a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Foco UY
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol en el Gran Parque Central: el aurinegro se llevó el partido con un gol de Matías Arezo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central video
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del reto tecnológico como el centro de la agenda video
cámara de representantes

Rodrigo Goñi asumió como presidente en Diputados y habló del "reto tecnológico" como el centro de la agenda

Dejá tu comentario