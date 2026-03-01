Temperaturas superiores a los 35ºC este domingo y para el arranque de clases

Este domingo comenzó con una jornada templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas, según el pronóstico de Nubel Cisneros. Las temperaturas superarán los 35ºC en algunas zonas.

La tarde continuará calurosa con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresca la noche.

El lunes a la mañana estará templada a cálida con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

Seguí leyendo Sábado de verano en todo el país: temperaturas máximas ascienden y superan los 30 °C

La tarde seguirá con tiempo caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y buena presencia de sol.

El martes estará templado a cálido con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

En la tarde seguirá el tiempo caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

Temperatura para el domingo 1:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 17ºC.

La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 17ºC.

La máxima para el este es de 33ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 37ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 20ºC.

Temperatura para el lunes 2:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el este es de 33ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 37ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 18ºC.

Temperatura para el martes 3:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el este es de 32ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 16ºC.