EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde

Este Día de Reyes se presenta con tiempo estable, fresco de mañana y temperatura en ascenso hacia la tarde, caluroso, con máximas alrededor de 30º.

Día de Reyes, día de playa. Foto: FocoUy

De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este martes se presenta fresca, con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado continuando fresca en la noche.

El miércoles tendremos una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de mucha nubosidad lo que puede generar algunas tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.

El jueves la mañana estará templada con restos de nubosidad sobre las fronteras norte y noreste manteniendo inestable en las primeras horas la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

Martes 6 de enero

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 22º

Miércoles 7

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º

Jueves 8

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º

