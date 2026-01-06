Este Día de Reyes se presenta con tiempo estable, fresco de mañana y temperatura en ascenso hacia la tarde, caluroso, con máximas alrededor de 30º.
Día de Reyes ideal para disfrutar de los regalos al aire libre: fresco de mañana, caluroso de tarde
De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este martes se presenta fresca, con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado continuando fresca en la noche.
El miércoles tendremos una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de mucha nubosidad lo que puede generar algunas tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.
El jueves la mañana estará templada con restos de nubosidad sobre las fronteras norte y noreste manteniendo inestable en las primeras horas la zona. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.
Martes 6 de enero
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 22º
Miércoles 7
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º
Jueves 8
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 22º
