Día histórico: se firma el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de negociaciones

El presidente Yamandú Orsi viaja rumbo a Asunción del Paraguay para participar este sábado de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea .

Orsi partió a las 8:30 horas en un vuelo que se prevé arribe sobre las 11 de la mañana a la capital paraguaya junto al canciller Mario Lubetkin, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, invitado especialmente por Orsi.

Sobre las 11:30 horas está previsto que lleguen las delegaciones de los diferentes países al Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, que serán recibidas por el anfitrión, el presidente paraguayo, Santiago Peña.

Además de Orsi, asistirá el presidente argentino Javier Milei, el de Bolivia Rodrigo Paz y el de Panamá José Raúl Mulino. El único que no asistirá será Lula da Silva de Brasil.

Lula, uno de los principales figuras en la negociación del acuerdo, pretendía que el acuerdo se firmara en diciembre, cuando la presidencia pro tempore del Mercosur estaba en manos de Brasil, pero la decisión se terminó postergando por la resistencia de países como Francia e Italia.

Asistirá también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a António Costa, el presidente del Consejo Europeo, quienes se reunieron con Lula el viernes el Rio de Janeiro antes de viajar a Asunción.

Los dos bloques juntos representan el 30% del PBI mundial y comprenden más de 700 millones de consumidores.

La firma es resistida por agricultores franceses que se han movilizado en varias oportunidades contra el acuerdo que deberá ser ratificado además por el Parlamento europeo y luego por los respectivos parlamentos de los países que integran el Mercosur.

La ceremonia termina con la foto oficial de las diferentes delegaciones.