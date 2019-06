Día del padre y elecciones a oscuras en Argentina tras masivo apagón

Es el Día del Padre en Argentina y algunos restaurantes esperan mucha clientela.

En el bar Tobago, del barrio de Boedo, no hay mesas disponibles para el almuerzo y la preocupación por el apagón es notoria. "No sabemos qué va a pasar. Si abrimos está todo reservado al mediodía. Justo hoy (se corta la luz). Nos cortaron las piernas", dijo Pedro Salinas, un mozo de 60 años, citando la famosa frase de Diego Maradona cuando lo expulsaron por dopaje del Mundial de 1994.

Muchos desconectaron todos sus aparatos en casa por temor a que se dañen si hay elevado voltaje al regresar la electricidad.

En grupos de Whatsapp, amigos y vecinos comparten recomendaciones como la de ahorrar agua por si el apagón se extiende en el tiempo.

En la ciudad Junín, en la región llanera de la pampa argentina, los habitantes se abastecieron de agua potable en los supermercados.

"Por suerte en el patio de la casa tenía dos baldes que se llenaron solos con la lluvia. Volvimos a la edad de piedra. Esto pasa porque dependemos mucho de las computadoras", dijo a la AFP Eduardo Gralatto, vecino de Junín.

En Argentina se celebran además este domingo elecciones a gobernador en varias provincias, y reportes de prensa daban cuenta de votantes sufragando a la luz de las velas.

En Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, muchos se acercaron a las panaderías para comprar las últimas cosas para preparar el tradicional asado de carne por el Día del Padre.

"Optamos por abrir porque necesitamos trabajar, pero ya temprano perdimos siete u ocho mesas de clientes que se levantaron y se fueron porque no podemos preparar café ni hornear pan", comentó a la AFP Carlos Arce, dueño de una panadería.

Las causas del corte

La secretaría de Energía de Argentina indicó que el corte ocurrió de manera automática a las 07:07 de la mañana por "una falla del sistema de transporte desde Yacyretá", la represa binacional en la frontera con Paraguay, según un comunicado.

"La pérdida porcentual fue elevada" y el resto de los generadores no pudieron compensar las pérdidas, añadió la secretaría al asegurar que "ya se está energizando nuevamente para poder regularizar el servicio".

Es la primera vez que ocurre una falla eléctrica que alcanza a la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay se registraron cortes momentáneos y localizados de energía.

En Buenos Aires, hacia el mediodía, la electricidad había regresado a algunos sectores del centro y el norte de la ciudad. Sin embargo, no funciona el metro ni los trenes y el servicio de transporte se limita a autobuses y taxis.

Hospitales públicos y clínicas privadas funcionan con plantas eléctricas, comprobó la AFP.

"El único inconveniente son los ascensores. Solo tenemos uno en funcionamiento, pero todos los servicios están operando sin problemas", dijo un empleado en el Hospital Fernández.

"Desde la Central Hidroeléctrica Salto Grande (binacional de Argentina y Uruguay) se está restableciendo paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que cortó junto con el sistema argentino", refirió la secretaría de Energía.

En Brasil, un portavoz de RGE, el mayor distribuidor de energía del estado sureño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, señaló que no hubo reportes de cortes de energía en los 381 municipios que sirve la empresa. "No pasó nada. No tenemos registro de falta de energía", indicó. Por el contrario, desde UTE se informó que hubo reportes de afectación en el sur de Brasil