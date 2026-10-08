DGI realiza inspecciones en todo el país para detectar casos de subvaluación de ventas en comercios

La Dirección General Impositiva (DGI) realiza fiscalizaciones para identificar subvaluación de ventas con inspecciones en todo el país.

Los inspectores realizan acciones de gestión de cumplimiento que se definen a partir del análisis de riesgo de los contribuyentes con base en la información disponible en el organismo.

El foco está puesto en contribuyentes con venta al público que, según el análisis de riesgo, presentan alta probabilidad de subvaluación de ventas por declaraciones inferiores a las reales o por falta de documentación de la totalidad de las operaciones.

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También, cruzan datos para identificar contribuyentes con actividades que superan los límites establecidos para un determinado régimen, beneficiándose de un tratamiento tributario más favorable pero no ajustado a su recaudación.

Los inspectores también realizan análisis de riesgo con controles aleatorios de inscripción y facturación.