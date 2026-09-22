Conflicto en TCP: hubo nueva reunión tripartita y MTSS presentará el miércoles otra propuesta de acercamiento

Una nueva reunión tripartita se realizó este martes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en la que participó el sindicato de trabajadores y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) en la búsqueda de un acuerdo que dé por finalizada la conflictividad en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó que se haya recuperado el ámbito tripartito para discutir las tres diferencias que aún persisten, sobre jornales asegurados y partidas económicas, en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.

Castillo indicó que si bien hubo avances aún persisten algunas diferencias sustanciales que han agravado las medidas sindicales. Expresó la preocupación del gobierno en tratar de acercar a las partes, en busca de flexibilizar las posturas iniciales de la empresa y del sindicato. "No son coincidentes la demanda de uno o la flexibilidad de una parte con las posibilidades de la otra", afirmó.

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El ministro realizará consultas con otros integrantes del Poder Ejecutivo para presentar este miércoles antes del mediodía una nueva propuesta de acercamiento, tanto a la empresa como al sindicato, para mantener el ámbito de discusión y la negociación abierta, y dejar en suspenso las medidas.

Para el viernes, se fijó una nueva reunión tripartita en busca de consenso para lograr un nuevo convenio colectivo que tendría una duración de cinco años.

Desde el sindicato, Álvaro Reinaldo dijo que los trabajadores están expectantes con la nueva propuesta del MTSS. "Para un convenio a cinco años, es necesario profundizar en los beneficios que va a tener el convenio colectivo, de lo contrario, tendríamos que estar hablando de un convenio más corto en el tiempo; eso no le sirve a la empresa", afirmó.

Reinaldo expresó la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para mejorar los beneficios del convenio colectivo a cinco años, ya que los trabajadores pretendían que fuera a tres años. El sindicato de TCP mantiene el paro que realizará el jueves para una nueva asamblea de trabajadores.