DGI alerta por intentos de estafa a contribuyentes con falsos descuentos por pago contado de deudas

La Dirección General Impositiva (DGI) alerta a los contribuyentes por llamadas falsas de personas que se hacen pasar por funcionarios del organismo y el envío de correos electrónicos fraudulentos en su nombre.
Los intentos de estafa identificados consisten en un contacto previo de forma telefónica y luego vía correo electrónico en los que los delincuentes utilizan la identidad de funcionarios de DGI e informan informan falsamente sobre un supuesto descuento por pago contado de la deuda, adjuntan archivos PDF que simulan documentos oficiales y solicitan el pago mediante depósito en un Locker Abitab.
La DGI exhorta a quienes reciban este tipo de mensajes a no responder las comunicaciones ni realizar pagos por fuera de los canales oficiales, y realizar la denuncia ante el organismo y en la Policía.
El organismo recuerda que las únicas formas válidas para el cumplimiento de las obligaciones son mediante pagos en línea a través de bancos adheridos, pagos en locales de cobranza y Centros de Atención Ciudadana a través del boleto de pago 2908 impreso o generado automáticamente, pagos en línea con certificados de crédito electrónico y pagos en oficinas de DGI.
