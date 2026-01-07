Detuvieron y enviaron a prisión preventiva a otro integrante de la banda de Los Suárez

Un integrante de la banda de los Suárez que estaba requerido fue detenido e imputado este miércoles.

Se trata de un delincuente que vendía drogas en una de las bocas del grupo criminal. La formalización es por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego, en concurso formal, con un delito de porte y tenencia de arma de fuego. Va a prisión preventiva por 180 días.

El 20 de diciembre fueron imputados otros tres hombres de la misma banda, uno por depósito de estupefacientes especialmente agravado por tratarse de un hogar y organización de actividades del narcotráfico, y el otro por depósito especialmente agravado. El tercero, fue imputado por atentado especialmente agravado y lesiones personales por agredir a un policía en el momento en el que era detenido uno de ellos.

A principios de noviembre, se realizaron 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo, donde se incautaron armas, municiones, dinero, drogas, celulares, dispositivos electrónicos y siete vehículos, de los cuales cinco eran de alta gama.

Entonces, varias personas fueron detenidas, entre ellas, Betito Suárez, que si bien no estaba requerido, tenía droga en su poder.

Su abogado, Diego Cabrera, había afirmado entonces que la detención de Suárez había sido un "malentendido" y que la cocaína rosa incautada era para consumo personal. Pero, la Justicia lo imputó a pedido de la Fiscalía de Estupefacientes por posesión de sustancias estupefacientes y se decretó la prisión preventiva por 180 días, medida cautelar que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º turno.

Días después de la prisión de Betito Suárez, fue condenada a ocho años de prisión por un delito continuado de venta de sustancias estupefacientes prohibidas agravado por haberse utilizado el hogar como lugar de venta en reiteración real con un delito de organización de actividades de narcotráfico, su hermana, Sandra Lorena Suárez Correa, alias "Loly".