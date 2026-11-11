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EMBARAZO DE RIESGO

Detuvieron a una embarazada que circulaba con cocaína en San Carlos; cumplirá medidas sustitutivas

La Policía de Maldonado viene llevando adelante varios procedimientos que ha permitido incautar objetos robados, detener a nueve personas y cerrar bocas de venta de drogas.

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La Policía detuvo en San Carlos a una embarazada que circulaba con cocaína. La joven que llevaba 1 kilo de sustancia blanca, estaba cursando un embarazo de riesgo por lo que la Justicia le impuso medidas sustitutivas.

Por otra parte, la Policía de Maldonado dio por finalizada la Operación Bastion que dejó a nueve personas imputadas y condenadas. La penas van de tres a dos años de prisión por los delitos de suministros de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y municiones.

En los allanamientos a las distintas bocas, la Brigada Departamental Antidrogas incautó objetos robados. Una de las bocas fue derribada, otra tapiada y trabajan en otras tres que también fueron allanadas.

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Por otra parte, efectivos del Departamento de Investigaciones de zona operacional II realizaron un allanamiento e incautaron un arma de fuego y droga, quedando dos personas a disposición de la Justicia.

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