La Policía detuvo en San Carlos a una embarazada que circulaba con cocaína. La joven que llevaba 1 kilo de sustancia blanca, estaba cursando un embarazo de riesgo por lo que la Justicia le impuso medidas sustitutivas.
Detuvieron a una embarazada que circulaba con cocaína en San Carlos; cumplirá medidas sustitutivas
La Policía de Maldonado viene llevando adelante varios procedimientos que ha permitido incautar objetos robados, detener a nueve personas y cerrar bocas de venta de drogas.
Por otra parte, la Policía de Maldonado dio por finalizada la Operación Bastion que dejó a nueve personas imputadas y condenadas. La penas van de tres a dos años de prisión por los delitos de suministros de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y municiones.
En los allanamientos a las distintas bocas, la Brigada Departamental Antidrogas incautó objetos robados. Una de las bocas fue derribada, otra tapiada y trabajan en otras tres que también fueron allanadas.
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Por otra parte, efectivos del Departamento de Investigaciones de zona operacional II realizaron un allanamiento e incautaron un arma de fuego y droga, quedando dos personas a disposición de la Justicia.
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