Ministerio del Interior habilitó un nuevo tótem de emergencia 911, ubicado en inmediaciones de Tres Cruces

El Ministerio del Interior instaló un nuevo tótem de emergencia 911 en Montevideo. Está ubicado en la peatonal Cassinoni, frente a la terminal de Tres Cruces.

El tótem tiene la mismas características que el instalado meses atrás en Ciudad Vieja. El objetivo es ampliar los canales de contacto de la ciudadanía con la Policía y sumar puntos de asistencia accesibles en espacios de alta circulación pública.

El subdirector del Centro de Comando Uniformado (CCU), Fernando Maneiro, indicó que el tótem, ubicado en Cassinoni y Ferrer Serra, ya está habilitado.

El dispositivo tiene un videoportero donde se presiona un botón de emergencia, que produce una llamada al servicio 911. La comunicación es recibida por un telefonista, que realiza ciertas preguntas para atender la situación de emergencia.