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SAN GREGORIO DE POLANCO

Detuvieron a un uruguayo con notificación roja de Interpol Argentina por reiterados delitos de abuso sexual

Información de las autoridades argentinas señala que los hechos investigados involucran a un niño de 11 años, quien habría quedado bajo el cuidado del requerido por ser hijo de su pareja.

ARRESTO--POLICIAL--ATLANTIDA

Detuvieron e imputaron a uruguayo que contaba con una notificación roja de Interpol Argentina por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual.

La Justicia argentina dispuso su arresto preventivo por 30 días con fines de extradición.

De acuerdo con la información remitida por las autoridades argentinas, los hechos investigados involucran a un niño de 11 años, quien habría quedado bajo el cuidado del requerido por ser hijo de su pareja.

El hombre que no contaba con antecedentes en Uruguay, fue detenido en San Gregorio de Polanco por personal del Departamento de Capturas Internacionales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, con apoyo de la Jefatura de Policía de Tacuarembó.

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