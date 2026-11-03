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RAFAEL Y VENECIA

Detuvieron a un sospechoso de rapiñar con una granada en un local de cobranzas en Bella Italia

El hecho ocurrió el viernes de tarde en la sucursal de Rafael y Venecia.

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La Policía detuvo al sospechoso de rapiñar con una granada un local de cobranzas en Bella Italia. Fue el viernes de tarde en la sucursal de Rafael y Venecia.

Se trata de un hombre de 44 años con seis antecedentes penales, el último por homicidio. Fue detenido este martes de tarde en Luis Braile y Camino Maldonado en una moto junto a una joven de 26 años.

El día de la rapiña, el delincuente ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con la granada y exigió que le entregaran el dinero de las cajas. El rapiñero huyó del lugar con dinero.

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El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia e identificaron al ladrón. También, la Policía identificó al vehículo utilizado por el delincuente.

Los investigadores ubicaron cuando la moto ingresó a un barrio y luego el delincuente salió en un auto. A partir de esa información, la Policía montó un operativo de vigilancia y vio a la persona en la misma moto. Le dio la voz de alto, el sospechoso intentó fugar, pero fue interceptado e intentó tirarle la granada a los efectivos y fue detenido.

Tras la detención, intervino personal de Policía Científica y de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional. Ambos están a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 3º turno.

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