Detuvieron a un sospechoso de rapiñar con una granada en un local de cobranzas en Bella Italia

La Policía detuvo al sospechoso de rapiñar con una granada un local de cobranzas en Bella Italia. Fue el viernes de tarde en la sucursal de Rafael y Venecia.

Se trata de un hombre de 44 años con seis antecedentes penales, el último por homicidio. Fue detenido este martes de tarde en Luis Braile y Camino Maldonado en una moto junto a una joven de 26 años.

El día de la rapiña, el delincuente ingresó vestido con ropa oscura y con casco puesto, amenazó a las personas con la granada y exigió que le entregaran el dinero de las cajas. El rapiñero huyó del lugar con dinero.

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El caso es investigado por personal de Investigaciones de Zona III y Policía Científica, que realizó el relevamiento del local. Los investigadores analizaron las cámaras de videovigilancia e identificaron al ladrón. También, la Policía identificó al vehículo utilizado por el delincuente.

Los investigadores ubicaron cuando la moto ingresó a un barrio y luego el delincuente salió en un auto. A partir de esa información, la Policía montó un operativo de vigilancia y vio a la persona en la misma moto. Le dio la voz de alto, el sospechoso intentó fugar, pero fue interceptado e intentó tirarle la granada a los efectivos y fue detenido.

Tras la detención, intervino personal de Policía Científica y de la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional. Ambos están a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 3º turno.