Familias denuncian que compraron predios a una persona que resultó no ser la dueña y ahora las desalojan

Vecinos de Colonia Nicolich denuncian que fueron estafados en la compra de terrenos en los que construyeron sus viviendas y ahora serán desalojadas.

Son 14 familias de origen colombiano, que vinieron a Uruguay entre 2019 y 2020. Compraron los predios a una persona que resultó no ser la dueña de los mismos.

Elsa Cano, la abogada que defiende a las familias, señaló que en este caso no se está cumpliendo la ley 19.661 de 2018, que "establece que si en un predio, en un padrón, hay más de cinco núcleos familiares, se deben desalojar por un procedimiento especial, por el que el juzgado debe dar aviso al Ministerio de Vivienda y a la Agencia Nacional de Viviendas para que sean realojadas". Estas familias fueron intimadas al desalojo de forma individual, aseguró la abogada.

"Ahora estas familias se encuentran en una situación de que si bien ya se promovieron las acciones correspondientes en esos organismos, no se está cumpliendo la ley vigente, que es que el juzgado sea quien da aviso a los organismos estatales. Esto es de vital importancia porque sino ellos van a perder todo lo que pusieron. Vamos a aclarar que estas personas compraron, no son intrusos, ellos compraron, el problema es que compraron a una persona que no era el dueño, por ende fueron estafados", añadió.

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