Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión

Fue detenido y condenado un hombre de 36 años que estaba requerido por cometer varias rapiñas en ómnibus del transporte capitalino.

El delincuente fue condenado como autor penalmente responsable de 14 delitos de rapiña agravados en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 7 años y 3 meses de penitenciaría.

La investigación para dar con el paradero del hombre estuvo a cargo del Departamento Bus Seguro de la Jefatura de Policía de Montevideo, quien lo ubicó en un procedimiento realizado en la zona del Cerrito, en las intersecciones de General Martín Rodríguez y Santa Ana.