RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRITO

Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión

El hombre de 36 años fue condenado como autor penalmente responsable de 14 delitos de rapiña agravados en régimen de reiteración real.

Detenido-esposas-archivo

Fue detenido y condenado un hombre de 36 años que estaba requerido por cometer varias rapiñas en ómnibus del transporte capitalino.

El delincuente fue condenado como autor penalmente responsable de 14 delitos de rapiña agravados en régimen de reiteración real; deberá cumplir la pena de 7 años y 3 meses de penitenciaría.

La investigación para dar con el paradero del hombre estuvo a cargo del Departamento Bus Seguro de la Jefatura de Policía de Montevideo, quien lo ubicó en un procedimiento realizado en la zona del Cerrito, en las intersecciones de General Martín Rodríguez y Santa Ana.

dos motociclistas murieron en dos siniestros de transito ocurridos en ruta 3 a 300 metros de distancia
Seguí leyendo

Dos motociclistas murieron en dos siniestros de tránsito ocurridos en ruta 3 a 300 metros de distancia

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Un policía de 52 años se suicidó con su arma de reglamento en San Ramón; fue encontrado en el río Santa Lucía
AVENIDA ITALIA Y SEGOVIA

Siniestro grave en avenida Italia dejó a una persona atrapada en un auto; Bomberos trabajó en el rescate
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Mañanas y noches muy frías con mínimas de 0ºC; el pronóstico para el fin de semana
WILLIMAN Y DEL FARO

Un motociclista de 26 años murió luego de chocar contra una columna en la rambla en Maldonado
NEWELLS'S LO DESPIDIÓ EN REDES

Falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, a los 68 años en Rosario

Te puede interesar

Condenaron a Nahuel One 23 y a los tres chilenos por la explosión y el intento de robo al cajero automático video
BUSCAN A UN QUINTO DELINCUENTE

Condenaron a Nahuel One 23 y a los tres chilenos por la explosión y el intento de robo al cajero automático
Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión
CERRITO

Detuvieron en un operativo a delincuente requerido por rapiñas en ómnibus; cumplirá 7 años y 3 meses de prisión
Con la obligación de ganar, Nacional recibe a Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura
GRAN PARQUE CENTRAL

Con la obligación de ganar, Nacional recibe a Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura

Dejá tu comentario