Un hombre fue detenido tras ser denunciado por atacar y violar a una trabajadora sexual en San Carlos. Hay otras seis denuncias contra el mismo sujeto, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.
Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
La Fiscalía pedirá la imputación del hombre, que fue detenido durante un allanamiento este martes por la tarde.
La detención del hombre se produjo en la tarde de este martes, en un allanamiento y la Fiscalía pedirá la imputación.
La primera víctima que presentó la denuncia relató que fue contactada por el hombre en una plataforma y que luego este intentó asfixiarla, la golpeó y la violó en inmediaciones de El Jegüel.
