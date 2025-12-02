RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más

La Fiscalía pedirá la imputación del hombre, que fue detenido durante un allanamiento este martes por la tarde.

fiscalia-san-carlos-1

Un hombre fue detenido tras ser denunciado por atacar y violar a una trabajadora sexual en San Carlos. Hay otras seis denuncias contra el mismo sujeto, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.

La detención del hombre se produjo en la tarde de este martes, en un allanamiento y la Fiscalía pedirá la imputación.

La primera víctima que presentó la denuncia relató que fue contactada por el hombre en una plataforma y que luego este intentó asfixiarla, la golpeó y la violó en inmediaciones de El Jegüel.

dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de setiembre; negociadores trabajaron en el lugar
Seguí leyendo

Dos hombres se atrincheraron en un auto en la rambla y 21 de Setiembre; negociadores trabajaron en el lugar
Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
ANUNCIÓ NUBEL CISNEROS

Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas de hasta 44°C en el norte y térmicas superiores
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia
ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida

Te puede interesar

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
MALDONADO

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA AUTOR Y COAUTOR

Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados
AGENDA EN EUROPA

Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados