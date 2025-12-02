Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más

Un hombre fue detenido tras ser denunciado por atacar y violar a una trabajadora sexual en San Carlos. Hay otras seis denuncias contra el mismo sujeto, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.

La detención del hombre se produjo en la tarde de este martes, en un allanamiento y la Fiscalía pedirá la imputación.

La primera víctima que presentó la denuncia relató que fue contactada por el hombre en una plataforma y que luego este intentó asfixiarla, la golpeó y la violó en inmediaciones de El Jegüel.

Temas de la nota trabajadora sexual

San Carlos