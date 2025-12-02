Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay más denuncias

Un hombre fue detenido tras ser denunciado por atacar y violar a una trabajadora sexual en San Carlos. Hay otras denuncias contra el mismo sujeto, según información a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Martín Corujo.

La detención del hombre se produjo en la tarde de este martes, en un allanamiento y la Fiscalía pedirá la imputación.

La primera víctima que presentó la denuncia relató que fue contactada por el hombre en una página y que luego este intentó asfixiarla, la golpeó y la violó en inmediaciones de El Jegüel.

Leandro Arévalo es el abogado defensor de dos de las mujeres agredidas. "Todos son delito sexuales que pueden tener distintas calificaciones, hay que ver la situación particular de cada una, y no descarto la posibilidad de un intento de homicidio por el modus operandi", dijo.

