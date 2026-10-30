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INFORMÓ JEFATURA DE MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 50 años, sospechoso de estafa del "cuento del tío", durante allanamiento a un hotel

En el lugar encontraron dinero en pesos y dólares, celulares, una tablet, relojes y lentes de sol. Está a disposición de Fiscalía.

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Un hombre de 50 años fue detenido por la estafa a una mujer de 70 bajo la modalidad cuento del tío. La víctima, engañada, le entregó un reloj Rolex al delincuente.

La detención se produjo en un hotel ubicado en la calle Acevedo Díaz, durante un allanamiento. Allí, la Policía también incautó celulares, una tablet, lentes de sol, dos relojes, 5.700 dólares y 11.000 pesos.

Ahora, esperará la definición de la Justicia.

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