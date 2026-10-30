Un hombre de 50 años fue detenido por la estafa a una mujer de 70 bajo la modalidad cuento del tío. La víctima, engañada, le entregó un reloj Rolex al delincuente.
Detuvieron a un hombre de 50 años, sospechoso de estafa del "cuento del tío", durante allanamiento a un hotel
En el lugar encontraron dinero en pesos y dólares, celulares, una tablet, relojes y lentes de sol. Está a disposición de Fiscalía.
La detención se produjo en un hotel ubicado en la calle Acevedo Díaz, durante un allanamiento. Allí, la Policía también incautó celulares, una tablet, lentes de sol, dos relojes, 5.700 dólares y 11.000 pesos.
Ahora, esperará la definición de la Justicia.
Seguí leyendo
Cuento del tío: una mujer de 71 años fue víctima de una estafa por 200.000 dólares en dinero y joyas
Temas de la nota
Lo más visto
AVANZA LA INVESTIGACIÓN
Narco uruguayo asesinado en Argentina: en Uruguay ofrecían 500 mil dólares por su muerte
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Viernes "complicado" con tormentas y lluvias; sábado y domingo con mucho calor, anunció Nubel Cisneros
buzos del ejército
Fray Bentos: tres buzos murieron y uno está internado tras accidente durante ejercicio militar en el río Uruguay
TRAGEDIA EN FRAY BENTOS
Hallaron el cuerpo del tercer buzo del Ejército fallecido en el río Uruguay durante un ejercicio nocturno
HASTA LAS 16 HORAS
Dejá tu comentario