Allanamientos por homicidio de bebé en Colón dejan armas y drogas incautadas, y un adolescente detenido

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos hizo allanamientos este lunes de mañana en el barrio Colón y obtuvo avances en la investigación por el asesinato de un bebé de un año y siete meses ocurrido el 27 de abril en ese mismo barrio.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron dos revólveres, municiones de calibre 38, un chaleco antibalas, envoltorios de cocaína y pasta base, supo Subrayado.

En uno de los allanamientos fue detenido un adolescente de 17 años que estaba en la edificación donde estaba la droga, una de las armas y el chaleco antibalas.

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Todo fue incautado y periciado por Policía Científica. Mientras, el Departamento de Homicidios continúa con la investigación para dar con quienes dispararon y mataron al bebé en un ataque dirigido contra su padre.

El homicidio del bebé

homicidio-bebe-en-colon-auto-baleado-tiroteo Foto: Subrayado.

El ataque a tiros que terminó con la muerte de Santino ocurrió en la noche del lunes 27 de abril en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en Colón. El bebé, de un año y siete meses, viajaba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven, cuando fueron atacados desde otro vehículo.

Eran casi las 20:00 cuando el auto avanzaba por Pasaje J y estaba llegando a la casa. En ese momento, otro vehículo se acercó, los rebasó y sus ocupantes comenzaron a disparar hacia atrás sin mediar palabra.

Los disparos se concentraron sobre el lado del conductor. Fueron al menos siete impactos que atravesaron el parabrisas. El joven llevaba a su hijo en la falda mientras conducía. Uno de los disparos impactó en la cabeza del bebé. Mientras, el padre sufrió heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdo.

Tras el ataque, el abuelo del niño —que estaba en una casa cercana— tomó el volante y condujo unas nueve cuadras hasta el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Garzón, donde pidió ayuda.

Desde allí, padre e hijo fueron trasladados a una mutualista en Avenida Garzón y Lanús. El bebé ingresó gravemente herido y murió como consecuencia del disparo en la cabeza. El padre quedó fuera de peligro y fue dado de alta al día siguiente.

La escena del caso quedó en dos puntos: por un lado, la intersección de Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, donde se encontraron casquillos y rastros de sangre; por otro, el estacionamiento del supermercado, donde quedó el auto con el parabrisas perforado por los impactos.

Para la Policía, no hay dudas de que el objetivo del ataque era el padre del niño, en un escenario de enfrentamiento entre bandas por drogas y armas en la zona.

Los atacantes escaparon hacia Verdisol y abandonaron el auto utilizado, que apareció incendiado. De momento no hay detenidos.

La investigación está a cargo del Departamento de Homicidios de Hechos Complejos y de la Fiscalía especializada, que trabajan para identificar a los responsables.