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Detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba requerido por el homicidio de un delivery en Carrasco Norte

El crimen ocurrió el 24 de abril en Capri y Máximo Tajes y por el hecho ya había otro adolescente imputado.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio del viernes en Carrasco Norte.

Detuvieron a un adolescente de 15 años que estaba requerido por el homicidio del delivery que fue asesinado el 24 de abril en la tarde, en Carrasco Norte.

El adolescente será conducido este jueves por la mañana ante la Fiscalía. Por este caso hay otro adolescente, de 16 años, formalizado.

El hombre asesinado era cubano, tenía 31 años y estaba trabajando. En la noche del viernes 24 de abril, había llegado al portón de una casa en Capri y Máximo Tajes —a una cuadra de avenida Italia— cuando fue abordado por dos delincuentes que le exigieron la moto. Forcejeó y uno de los agresores terminó quitándole la vida de un disparo de arma de fuego.

 Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.
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Detienen a un adolescente de 15 años por el intento de homicidio de un bebé en Malvín Norte

El otro adolescente, que fue imputado a fines de abril, se había entregado, quedó en calidad de emplazado a la espera de pruebas y fue detenido días después en un allanamiento en Paso Carrasco.

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