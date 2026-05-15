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BOLIVIA

Detuvieron a tres mujeres vinculadas a Marset; una fue capturada en una de las propiedades utilizadas por el narco

Las mujeres son investigadas como parte de la organización criminal y este sábado declararán ante la Justicia. Dos policías que custodiaban la propiedad fueron atacados.

Una de las mujeres detenidas vinculada a Marset. Foto: El Deber (Bolivia)

Una de las mujeres detenidas vinculada a Marset. Foto: El Deber (Bolivia)

En Bolivia, fueron detenidas tres mujeres que cuidaban una de las propiedades vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La investigación en su contra es por tráfico de sustancias controladas, tráfico de armas y otros delitos, y declararán ante la Justicia este sábado, informó el diario boliviano El Deber.

La propiedad en la que encontraron a una de las mujeres (ciudadana brasileña) está ubicada en Villa Bonita, en Urubó, Santa Cruz, y fue descrita por los medios de Bolivia como "lujosa". Allí se encontraron municiones, armas, sustancias controladas. Los policías que custodiaban el lugar sufrieron un ataque y fueron maniatados por otros brasileños.

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Las otras dos fueron detenidas a raíz de la captura de la primera.

En Bolivia, continúa la investigación y los operativos para desmantelar el grupo criminal liderado por el uruguayo, preso en Estados Unidos.

Este viernes, la hermana de Marset, Tatiana, regresó a prisión luego de ser derivada a un hospital por síntomas de pancreatitis, que resultó en un diagnóstico de hepatitis A.

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