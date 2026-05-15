Detuvieron a tres mujeres vinculadas a Marset; una fue capturada en una de las propiedades utilizadas por el narco

Una de las mujeres detenidas vinculada a Marset. Foto: El Deber (Bolivia)

En Bolivia , fueron detenidas tres mujeres que cuidaban una de las propiedades vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset .

La investigación en su contra es por tráfico de sustancias controladas, tráfico de armas y otros delitos, y declararán ante la Justicia este sábado, informó el diario boliviano El Deber.

La propiedad en la que encontraron a una de las mujeres (ciudadana brasileña) está ubicada en Villa Bonita, en Urubó, Santa Cruz, y fue descrita por los medios de Bolivia como "lujosa". Allí se encontraron municiones, armas, sustancias controladas. Los policías que custodiaban el lugar sufrieron un ataque y fueron maniatados por otros brasileños.

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Las otras dos fueron detenidas a raíz de la captura de la primera.

En Bolivia, continúa la investigación y los operativos para desmantelar el grupo criminal liderado por el uruguayo, preso en Estados Unidos.

Este viernes, la hermana de Marset, Tatiana, regresó a prisión luego de ser derivada a un hospital por síntomas de pancreatitis, que resultó en un diagnóstico de hepatitis A.