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DECISIÓN DE LA FISCAL DE CORTE

Fiscal que investigaba la entrega del pasaporte a Marset y el caso Cardama será trasladado a otra fiscalía

El fiscal Alejandro Machado asumirá la fiscalía de cibercrimen y por eso deja los casos que investigaba, como el pasaporte a Marset y el caso Cardama.

Alejandro-Machado-fiscal-foto-Fiscalía

La Fiscal de Corte Mónica Ferrero informó el traslado de Alejandro Machado, fiscal de Delitos Económicos, a fiscalía especializada en Cibercrimen.

Machado trabajaba en varias causas de relevancia pública, entre ellas dos vinculadas al anterior periodo de gobierno: la compra de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, y la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En la investigación por el caso Cardama analizaba la firma del contrato y las irregularidades denunciadas por el gobierno de Yamandú Orsi.

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En relación al pasaporte otorgado a Marset, Machado aguardaba documentación necesaria para convocar a declarar a diversas autoridades del gobierno de Lacalle Pou.

El fiscal de flagrancia de 5° turno Diego Pérez será el nuevo titular de la fiscalía de Delitos Económicos de 1° turno, que seguirá con estos y otros casos.

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