Allanaron una boca de drogas tras un homicidio en Tres Cruces y en menos de 24 horas volvió a funcionar

La Policía allanó una boca de venta de drogas en el barrio Tres Cruces luego del homicidio de un hombre de 30 años ocurrido durante la madrugada del jueves en la esquina de Cufré y Daniel Muñoz.

La víctima, que tenía 10 antecedentes penales, recibió dos disparos y murió en el lugar.

En el mediodía del jueves, tras analizar cámaras de seguridad, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos realizó un allanamiento en una vivienda ubicada a unos 30 metros de la escena del crimen, donde podría encontrarse el principal sospechoso del asesinato.

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Durante el procedimiento hubo dos detenidos, entre ellos el presunto autor del crimen. Además, la Policía incautó una pistola y dosis de pasta base, informó entonces Subrayado.

Sin embargo, en la noche del jueves vecinos observaron luces encendidas dentro de la vivienda y llamaron a la Policía.

Luego del allanamiento, los efectivos habían entregado las llaves del inmueble al propietario. Con su autorización, policías ingresaron nuevamente durante la madrugada y constataron que el lugar había vuelto a funcionar como boca de venta de drogas.

En la casa fue detenida una mujer de 37 años con dos antecedentes penales. La Policía le incautó seis envoltorios de pasta base, $5.800, una balanza de precisión, tres celulares y una munición.

La mujer fue detenida, pero este viernes la Fiscalía de Estupefacientes dispuso su cese de detención, supo Subrayado.

Desde la Policía recordaron que las denuncias anónimas sobre bocas de drogas pueden realizarse a través del 0800 21 21.

En paralelo, la investigación por el homicidio continúa.