DECLARA EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Detuvieron a narco allegado a Marset, estaba requerido a nivel internacional por transporte de 443 kilos de cocaína

El individuo, de 45 años, poseedor de antecedentes penales, declara en Fiscalía en las próximas horas.

En el marco de la Operación Adamante fue capturado en las últimas horas un hombre que estaba requerido a nivel internacional.

El individuo, de 45 años, poseedor de antecedentes penales, es investigado por trabajar con un allegado al narcotraficante Sebastián Marset. Se encontraba requerido desde el 17/12/2022. Este viernes declara en Fiscalía.

En el operativo realizado el 22 de diciembre, la Policía incautó en Salto una avioneta con 443 kilos de cocaína. En ese momento, el hombre se encontraba junto a una mujer y 2 niños en el Espacio Modelo.

Además, fue detenida una mujer, de 30 años.

Ambos fueron detectados en la zona de San Martín y Bruno Méndez. Posteriormente, se los vio ingresando a un comercio donde se realizó la detención. La mujer trató de impedir la detención de su pareja propinando golpes, amenazas e insultos a los funcionarios actuantes, por lo que se la detuvo por desacato.

Fue imputada por como presunta autora penalmente responsable de un delito de atentado agravado en reiteración real con un delito de lesiones personales; la pena de seis meses de prisión, fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

Los efectivos incautaron dispositivos celulares, la camioneta en la que circulaba encontrándose en su interior la suma de USD 2.200, una balanza de precisión y un monedero dorado con restos de polvo blanco.

