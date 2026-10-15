Ministerio de Turismo clausuró agencia de viajes acusada de estafa y advierte por otra empresa vinculada que ya estaba suspendida

El Ministerio de Turismo informó en las últimas horas que “en el marco del análisis de las denuncias recibidas por presuntas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa Magna Group, y tras el correspondiente análisis jurídico por parte de la Dirección General de Secretaría, el ministro de Turismo firmó la resolución por la que se solicita la clausura preventiva de dicha empresa”.

Esta agencia fue denunciada por varios clientes que compraron pasajes y no recibieron los boletos, viéndose impedidos de poder viajar. Una de las clientas damnificadas dijo a Subrayado que la agencia continúa operando pese a las denuncias y la intervención del Ministerio.

En este sentido, el Ministerio de Turismo recuerda que otra empresa vinculada al grupo denunciado también había sido suspendida y sin embargo continuó operando.

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“Esta Secretaría de Estado ya había informado (el 15/05/2026) que la empresa que opera bajo el nombre de fantasía Travel Vip, vinculada a Magna Group, se encuentra impedida de desarrollar actividades relacionadas con la prestación de servicios turísticos, en virtud de la clausura judicial vigente desde el 21 de abril de 2025. Asimismo, pese a la clausura dispuesta, inspecciones posteriores constataron la continuidad de sus actividades”, dice el comunicado oficial.

“En atención a ello, en agosto de 2025 se promovió la denuncia penal por desacato y, posteriormente, mediante Resolución Ministerial N.º 1338/25, de fecha 4 de setiembre de 2025, se impuso a la empresa una multa de 50.000 UI por los reiterados incumplimientos”, agrega el comunicado.

“Además, el Ministerio de Turismo informa que Travel Vip Internacional no se encuentra registrada ante esta Secretaría de Estado”, señala.

Consejo a los clientes

El Ministerio de Turismo “exhorta a los usuarios y consumidores a extremar las precauciones al momento de contratar servicios turísticos”.

“Se recomienda verificar previamente que las agencias de viajes se encuentren debidamente registradas ante el Ministerio de Turismo, a través de los canales oficiales, mediante el sitio web www.gub.uy/ministerio-turismo/ o por correo electrónico a [email protected]”, dice el comunicado.

Y finaliza: “Del mismo modo se solicita a la ciudadanía que denuncie ante el Ministerio de Turismo, a través del siguiente link a aquellas empresas que desarrollen actividades vinculadas a la prestación de servicios turísticos sin encontrarse registradas ante esta Secretaría de Estado”.