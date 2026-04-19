Ocho niños fueron asesinados en EEUU durante un tiroteo; el agresor fue abatido por la Policía

Ocho niños murieron en tiroteos ocurridos a primera hora del domingo en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en lo que, según la policía, parece haber sido un incidente de violencia doméstica.

El crimen, que tuvo lugar poco después de las 6:00 (8:00 hora uruguaya) en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos en más de dos años, según datos de Gun Violence Archive.

El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la Policía tras una persecución, informaron las autoridades.

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El agente de Policía Chris Bordelon dijo en rueda de prensa que la escena del crimen es "bastante extensa" y abarca tres viviendas que estaban entonces siendo minuciosamente inspeccionadas por los investigadores.

Las edades de las víctimas son de entre 1 y 14 años, precisó Bordelon.

Otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no se dio a conocer de inmediato.

El sospechoso robó un vehículo y huyó antes de que los agentes abrieran fuego y lo abatieran. Ningún policía resultó herido.

"Creemos que fue el único individuo que efectuó disparos en estos lugares", afirmó Bordelon, calificando el incidente como un "altercado doméstico".

La Policía informó que se darán a conocer más detalles sobre las víctimas y el autor de los disparos una vez que se hubiera notificado a los familiares más cercanos.

Uno de los dos senadores de Luisiana en el Congreso estadounidense, el republicano Bill Cassidy, calificó el incidente como un episodio de "violencia atroz" y deseó una pronta recuperación a los sobrevivientes.

En tanto el gobernador del estado, Jeff Landry, declaró sentirse "con el corazón destrozado".

Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de personas que pierden la vida cada año.

FUENTE: AFP.