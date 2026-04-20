Un hombre de 31 años fue asesinado de varios disparos en la cara en Antonio Loinaz y Lugo, barrio la Cruz de Carrasco, en Montevideo.
Mataron a tiros a un hombre en la Cruz de Carrasco; fueron hallados 13 casquillos
El homicidio ocurrió en la madrugada de este lunes. Un testigo dijo que los atacantes fueron dos encapuchados en moto.
El ataque ocurrió minutos después de la última medianoche. La Policía fue al lugar a las 00:50 y un testigo dijo que los atacantes fueron dos ocupantes de una moto, que iban encapuchados y con ropas oscuras.
El cuerpo de la víctima fue hallado detrás de un contenedor, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En el lugar fueron incautados 13 casquillos de pistola 9 milímetros. Trabajó personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la Policía Científica.
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El fallecido tenía siete antecedentes penales, consta de la información policial.
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