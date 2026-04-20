Mataron a tiros a un hombre en la Cruz de Carrasco; fueron hallados 13 casquillos

Escena del homicidio en la Cruz de Carrasco. Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en la Cruz de Carrasco.

Un hombre de 31 años fue asesinado de varios disparos en la cara en Antonio Loinaz y Lugo, barrio la Cruz de Carrasco, en Montevideo.

El ataque ocurrió minutos después de la última medianoche. La Policía fue al lugar a las 00:50 y un testigo dijo que los atacantes fueron dos ocupantes de una moto, que iban encapuchados y con ropas oscuras.

El cuerpo de la víctima fue hallado detrás de un contenedor, dijeron fuentes del caso a Subrayado. En el lugar fueron incautados 13 casquillos de pistola 9 milímetros. Trabajó personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y de la Policía Científica.

El fallecido tenía siete antecedentes penales, consta de la información policial.