RECIBÍ EL NEWSLETTER
artigas

Copamiento en un edificio municipal en Artigas: delincuentes armados ataron al sereno y se llevaron dinero

Tres encapuchados irrumpieron en el lugar, ataron al trabajador y causaron daños en accesos y un local de cobranzas antes de escapar.

Foto: FocoUy. Policía de Artigas.

Foto: FocoUy. Policía de Artigas.

La Policía informó que en las últimas horas concurrió a un edificio municipal tras un llamado que alertaba sobre un delito en curso en Artigas. Al llegar, el sereno declaró que tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron al lugar, lo redujeron y lo ataron.

Según el relato, los hombres recorrieron las instalaciones y provocaron daños en los accesos al edificio y en un local de cobranzas ubicado en el interior. De ese lugar se llevaron dinero.

Los policías hicieron las primeras actuaciones en la escena, donde recabaron información y relevaron indicios. La investigación continúa para identificar a los responsables y aclarar lo ocurrido.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Un policía arrestó a dos adolescentes de 14 años que lo quisieron rapiñar mientras iba en moto

Temas de la nota

Lo más visto

video
AVISO OFICIAL

Aviso a la población por ciclón extratropical con lluvias abundantes, tormentas y vientos fuertes
SUBIÓ EL VIDEO DEL CASO A REDES

"En todo momento vi una postura agresiva de parte del conductor del auto", contó un testigo del crimen del delivery
MAL TIEMPO

Rige una advertencia amarilla de Meteorológica por lluvias abundantes en el litoral oeste
MINISTERIO DE TRANSPORTE

MTOP aplicará fiscalización de velocidad promedio en rutas: director de Vialidad explicó cómo funciona
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros anuncia la llegada de lluvias y tormentas fuertes, que persisten hasta el jueves inclusive

Te puede interesar

Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca video
en torre ejecutiva

Hermanas de Moisés Martínez se reunieron con el presidente Orsi: "Él se solidariza y está siguiendo el caso de cerca"
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Audiencia de imputación el 15 de abril de 2026. video
la investigación sigue

Imputan con prisión al hombre que estaba detenido por el homicidio de Juan Carlos, el repartidor de 62 años
Foto: Subrayado. Libia Solorzano, abogada. video
Proceso judicial

"Se está trabajando de la forma más justa y correcta, llamo a la calma", dice abogada de familia del delivery

Dejá tu comentario