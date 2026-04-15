La Policía informó que en las últimas horas concurrió a un edificio municipal tras un llamado que alertaba sobre un delito en curso en Artigas. Al llegar, el sereno declaró que tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron al lugar, lo redujeron y lo ataron.
Copamiento en un edificio municipal en Artigas: delincuentes armados ataron al sereno y se llevaron dinero
Tres encapuchados irrumpieron en el lugar, ataron al trabajador y causaron daños en accesos y un local de cobranzas antes de escapar.
Según el relato, los hombres recorrieron las instalaciones y provocaron daños en los accesos al edificio y en un local de cobranzas ubicado en el interior. De ese lugar se llevaron dinero.
Los policías hicieron las primeras actuaciones en la escena, donde recabaron información y relevaron indicios. La investigación continúa para identificar a los responsables y aclarar lo ocurrido.
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