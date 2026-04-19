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"Cuatro meses le dieron, lo sueltan y va a volver": delincuente hizo un boquete para robar en un almacén

“A nosotros nos cuesta esto, hay que pagar, me levanto a las cinco de la mañana para hacer repartos”, dijo uno de los dueños del almacén en Flor de Maroñas.

Testimonios de María y Sofildo, víctimas del intento de robo.

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Un delincuente de 35 años fue condenado a cuatro meses de prisión tras ser detenido dentro de un almacén al que entró haciendo un boquete en la pared, en Eusebio Vidal y Manrupe, barrio Flor de Maroñas.

El episodio ocurrió en la madrugada del sábado. María y Sofildo, dueños del almacén, fueron al lugar porque se había cortado la luz. Al ingresar, notaron que, dentro, había una persona y estaba todo revuelto.

“Vimos que había un gran desorden. Había una persona dentro, estaba todo oscuro, pensamos que había saltado la luz. Había una persona que había violentado una parte de la casa, hizo un boquete, ingresó e intentó llevarse unas cuantas cosas”, relató María.

Foto: Policía Caminera. Ruta 9, Rocha.
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La Policía llegó, vio el agujero en el comercio y, con autorización de los dueños, arrestó al hombre. Tenía una mochila con varios objetos que había intentado llevarse.

Sofildo agregó: “Quedó pálido. Me dijo que lo habían mandado acá a guardar droga porque tenían la familia secuestrada. Nada que ver”.

También cuestionó la pena y contó que ya habían sido víctimas de una rapiña. “A nosotros nos cuesta esto, hay que pagar, me levanto a las cinco de la mañana para hacer repartos. Cuatro meses le dieron, lo sueltan y va a volver. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A qué límite?”, expresó.

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