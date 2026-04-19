Un hombre murió luego de ser atropellado por un auto en La Unión; la conductora dijo que no lo vio

Un accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este sábado en Avellaneda y Stagnero de Munar, límite de los barrios La Unión y Villa Española.

Cuando la Policía llegó al lugar, observó un auto en la escena, conducido por una mujer de 49 años, y a un hombre tendido sobre la calle.

La conductora dijo a los policías que, al realizar el giro por la calle Stagnero de Munar, vio ropa en la calle y al pasar por encima, sintió un impacto. Entre las prendas se encontraba un hombre.

Seguí leyendo Policía incautó fusiles y USD 30.000 en camioneta en Parque Roosevelt: operación es la misma que detuvo a Fernández Albín

Médicos que llegaron al lugar en una ambulancia constataron que la víctima sufrió politraumatismo y fractura costal. El hombre fue trasladado al Hospital Pasteur.

En la noche, los médicos informaron que el hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La Policía Científica trabajó en la escena del accidente. El examen de alcoholemia practicado a la conductora dio resultado cero, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Ahora la Fiscalía busca esclarecer lo ocurrido y determinará eventuales responsabilidades.

Otro accidente en Villa Española

Un hombre de 48 años también murió este sábado tras chocar el auto que conducía contra un ómnibus en Villa Española. Ocurrió en el cruce de Manuel Calleros y Habana.

En el choque participaron dos autos, una moto y el ómnibus. Las circunstancias están bajo investigación

El hombre fue sacado del auto por bomberos y recibió asistencia médica en el lugar. Los profesionales solo pudieron constatar su fallecimiento como consecuencia de las serias lesiones que presentaba. Personal de Policía Científica realizó pericias en la escena y trabaja para establecer las responsabilidades.