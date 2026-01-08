Detuvieron en Artigas a un conductor que contrabandeó más de 1.200 latas de cerveza

La Policía incautó un vehículo y un cargamento de más de 1.200 cervezas durante un operativo realizado en la madrugada del 31 de diciembre sobre la ruta 4, a la altura del kilómetro 190, en Artigas .

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Los funcionarios interceptaron la camioneta que circulaba de forma sospechosa y, tras inspeccionarla, constataron que transportaba 53 fardos de cerveza , cada uno con 24 unidades, totalizando 1.272 cervezas.

El conductor manifestó que la mercadería había sido comprada en la ciudad de Artigas y que tenía como destino final Salto. Además, mostró a los policías una boleta de compra por un valor de $38.794. Sin embargo, ante las irregularidades detectadas, la Policía resolvió la incautación de la carga y del vehículo.

En el operativo intervino Policía Científica y fue notificada la Fiscalía, que dispuso informar a la Dirección Nacional de Aduanas, comunicar la situación a la jueza de Paz y emplazar al conductor. Tras las actuaciones, el hombre recuperó la libertad.

La jueza actuante ordenó que el vehículo y la mercadería fueran derivados a Aduanas por tratarse de una presunta infracción aduanera y dispuso la apertura de un expediente administrativo con elevación de las actuaciones.