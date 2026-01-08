RECIBÍ EL NEWSLETTER
Operativo en Ruta 4

Detuvieron en Artigas a un conductor que contrabandeó más de 1.200 latas de cerveza

El operativo fue en ruta 4, Artigas. El hombre dijo que llevaba las cervezas a Salto.

La Policía incautó un vehículo y un cargamento de más de 1.200 cervezas durante un operativo realizado en la madrugada del 31 de diciembre sobre la ruta 4, a la altura del kilómetro 190, en Artigas.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Los funcionarios interceptaron la camioneta que circulaba de forma sospechosa y, tras inspeccionarla, constataron que transportaba 53 fardos de cerveza, cada uno con 24 unidades, totalizando 1.272 cervezas.

Foto: Ministerio del Interior.

Foto: Ministerio del Interior.

El conductor manifestó que la mercadería había sido comprada en la ciudad de Artigas y que tenía como destino final Salto. Además, mostró a los policías una boleta de compra por un valor de $38.794. Sin embargo, ante las irregularidades detectadas, la Policía resolvió la incautación de la carga y del vehículo.

En el operativo intervino Policía Científica y fue notificada la Fiscalía, que dispuso informar a la Dirección Nacional de Aduanas, comunicar la situación a la jueza de Paz y emplazar al conductor. Tras las actuaciones, el hombre recuperó la libertad.

La jueza actuante ordenó que el vehículo y la mercadería fueran derivados a Aduanas por tratarse de una presunta infracción aduanera y dispuso la apertura de un expediente administrativo con elevación de las actuaciones.

